Karşı Şeride Geçen Kamyon 3 Araçla Çarpıştı: 5 Yaralı

BALIKESİR'in Havran İlçesi'nde kavşakta karşı şeride geçen kamyonun bir yolcu otobüsü 3 araçla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edremit'ten Balıkesir yönüne giden ve direksiyon başında uyuduğu öne sürülen Saim Gökçe yönetimindeki 42 FHF 94 plakalı kargo kamyonu refüjü aşarak karşı yola geçti. Edremit yönüne gelen Muhiddin Evcioğlu yönetimindeki 06 KMM 55 plakalı yolcu otobüsüne çarpmamak için Gökçe, kullandığı kamyonun direksiyonu kırdı. Kamyon sol tarafından çarptığı otobüsü yolun dışına attı. Yol kenarında bulunan kaldırıma çıkan otobüs ise zeytin ağaçlarına çarparak yuvarlanmaktan kurtuldu. Kargo kamyonu ise karşı yönden gelen Temel Şişman yönetimindeki 34 SMU 53 plakalı otomobil ve Menderes Berkiç yönetimindeki 55 DK 245 plakalı kamyonete çarparak ortalarında durdu. Kazada kamyon sürücüsü Saim Gökçe ile birlikte otobüste bulunan diğer 11 kişiden 4'ü hafif yaralandı.



İtfaiye ekipleri tarafından otobüsteki yolcular tahliye edilirken, Kazada hafif yaralanan 2 yolcuya 112 ekipleri tarafından kaza yerinde tedavileri yapıldı. Diğer 4 yaralı ise Havran Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, kazayla ilgili Kazayla soruşturma başlatıldı.



- Balıkesir