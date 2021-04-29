Karşı: "Sağlıkçılar şiddeti değil, sonsuz saygıyı hak ediyor"
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Karşı: "Sağlıkçılar şiddeti değil, sonsuz saygıyı hak ediyor"

Karşı: 'Sağlıkçılar şiddeti değil, sonsuz saygıyı hak ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Susmak şiddeti onaylamaktır.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Susmak şiddeti onaylamaktır. Bu sebeple sağlık personeline gösterilen şiddete sessiz kalmayalım. Onlar şiddeti değil, sonsuz saygıyı hak ediyorlar" dedi.

Sağlık hizmetinin, aynı hedefi taşıyan hasta-hekim iş birliğine dayandığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Hastanın hedefi sağlığına kavuşmak, sağlık çalışanının hedefi ise hastayı sağlığına kavuşturmaktır. Bu ortak hedefe şiddetle, baskıyla, zor kullanarak değil, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde çalışılarak ulaşılması gerekliliğini vurgulamak için 28 Nisan 'Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü' olarak ilan edilmiştir. Hayatın temel unsurlarından olan sağlık hizmetini büyük bir özveri ile sunan tüm sağlık çalışanlarına ve meslektaşlarımıza karşı yapılan şiddet ve saldırıları kınıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde şiddetle hallolacak bir iş yoktur. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin bir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek hedefi, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık kurumlarındaki şiddetin, hasta ve hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlandığını belirten Karşı, "Sağlık çalışanlarının ön planda olması, toplumlardaki sağlık algısının ve acil sağlığın neler olduğu ile ilgili bilgilerinin eksik olması, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artmasına sebep olmuştur. En yakın 3 arkadaşımı sağlıkta şiddetinde şehit verdim. Sağlıkta şiddet biz hekimlerin içini kanatan, çalışma şevkimizi kıran, motivasyonumuzu düşüren, bunca özveriyle yaptığımız işte bıkkınlık uyandıran ciddi psikolojik sorunları da başlatmış oluyor. Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarına karşı yapılan fiili veya sözlü davranış Türk Ceza Kanununa göre en ağır biçimde cezalandırılacak, şiddet gören kişi bizzat devlet tarafından atanacak avukatlar tarafından hukuki işlemleri takip edilecek ve şiddet gören sağlık çalışanı hiçbir şekilde mali bir külfet altına girmeyecektir. Ailesi ve en sevdiklerini mesleği uğruna ihmal eden, canını hiçe sayan sağlık çalışanlarının her açıdan hak ettiği değeri görmesi dileğiyle" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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