Son dakika gündem: TERASTAKİ YANGINI, CAMDAN HORTUMLA SU SIKARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

AMASYA'da, 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yanan apartmanın karşısında oturan ve alevleri gören bir vatandaş, camdan hortumla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, gece saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın teras katında Cem Taşcılar'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede teras ve çatıyı sardı. O sırada evde olan Cem Taşcılar, eşi Cansu Taşçılar ve annesi Necibe Taşcılar hemen dışarı çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla mahalleye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, teras ve çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yanan apartmanın karşısında oturan ve alevleri fark eden bir vatandaş, alevleri söndürmek için camdan, bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.