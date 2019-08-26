KARSESOB Başkanı Adem Burulday trafik kazasında yaralandı
Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KARSESOB) Başkanı Adem Burulday, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KARSESOB) Başkanı Adem Burulday, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Burulday'ın kullandığı 36 ES 536 plakalı makam aracı, Kars - Erzurum kara yolu Selim ilçesi yakınlarında akaryakıt istasyonunun girişindeki reklam panosuna çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Burulday'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.