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Karsan Otomotiv, Ekonomi

Karsan Otomotiv'den üretime başlama kararı

Karsan Otomotiv, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

16.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:53
Karsan Otomotiv'den üretime başlama kararı

Karsan Otomotiv, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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