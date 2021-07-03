Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı
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Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı

Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), otomotiv sektörünün 2020 yılında ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalarına verdiği ödül kapsamında Karsan, Altın İhracat Ödülü'nü aldı.

2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları arasında olan Karsan adına ödülü Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet'ten aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi Baş, şunları kaydetti:

"Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı araçların ihracatıyla birlikte iç pazarın taleplerine de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli ürün gamımız Avrupa'nın pek çok noktasında durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve birçok karlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı ilerletmeye ve faaliyet karımızı artırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ne bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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