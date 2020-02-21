Karsan Jest Electric ile EcoFest'te

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41

Karsan, Yunanistan'ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğindeki yerini aldı.







Karsan, daha çevreci kentlerin oluşması adına eko-mobilite kavramının masaya yatırıldığı ve birçok belediyenin katılım gösterdiği organizasyona, elektrikli modeli Jest Electric ile katılan tek toplu taşıma araç üreticisi oldu.



Karsan tarafından Yunanistan'ın West Attica Üniversitesi'ne teslim edilen Jest Electric'in sergilendiği EcoFest'te, Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos ve Enerji Bakanı Gerasimos Thomas birer test sürüşü de gerçekleştirdi.



Girit Adası'nda yer alan Rethumno kentinin Belediye Başkanı Giorgos Marinakis ise daha önce alım gerçekleştirdikleri Jest Electric'in Rethumno'ya olan kazanımlarından bahsederek özgün boyutları, üstün batarya teknolojisi ve sıfır emisyonuyla rakiplerinden ayrıldığını vurguladı.



