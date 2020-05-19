Karsan'ın Otonom Otobüsü Romanya yolcusu
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Karsan'ın Otonom Otobüsü Romanya yolcusu

Karsan, otonom sürüş özellikleri kazandırmak için çalışmalara başladığını duyurduğu Otonom Atak Electric’te, ilk siparişi aldı.

Karsan'ın Otonom Otobüsü Romanya yolcusu
19.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:10

Karsan, otonom sürüş özellikleri kazandırmak için çalışmalara başladığını duyurduğu Otonom Atak Electric'te, ilk siparişi aldı.

Karsan, yine bir Türk şirketi olan ADASTEC ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Seviye-4 otonom sürüş çalışmalarına başladığı Atak Electric modelinde ilk siparişini kısa süre içerisinde aldı.

Romanya'nın lider teknoloji şirketlerinden BSCI, ülkenin Ploeşti şehrinde yer alan Endüstri Parkı içinde kullanılmak üzere bir adet Otonom Atak Electric siparişi verdi. Proje kapsamında, Endüstri Parkı içerisinde tanımlanmış bir alanda pilot servis hizmeti verecek olan Otonom Atak Electric, yıl sonuna kadar BSCI firmasına teslim edilecek.

"Otonom Atak Electric'e Avrupa'dan ilk sipariş"

Dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Karsan ailesinde yenilikçi üretim heyecanının sürdüğüne değinen Karsan CEO'su Okan Baş, "Seviye-4 otonom sürüş özellikleri kazandırmayı hedeflediğimiz Otonom Atak Electric'te, kısa süre içerisinde Avrupa'nın dikkatini çektik ve Romanya'nın önemli teknoloji şirketlerinden birisi olan BSCI'dan siparişimizi aldık. Bu sipariş, projeye olan inancımızı daha da kuvvetlendiriyor. Ağustos ayında prototipini tamamlayacağımız Otonom Atak Electric, gerçek yol koşullarına uyarlanmış ilk otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli otobüs olacak. Ayrıca, yıl sonuna kadar teslim etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa'da ilk otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız. Sürdürülebilir ulaştırma çözümlerinde öncü yaklaşımımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, tüm dünyayı etkileyen salgını en kısa sürede atlatarak tekrar sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni ederim." dedi.

Seviye-4 Otonom entegre edilecek

Karsan'ın Ar-Ge ekibi tarafından gerçekleştirilecek projede, Atak Electric'e Seviye-4 Otonom sürüş özellikleri kazandırılacak. Proje kapsamında, otonom araçlarla ilgili çalışmalar gerçekleştiren Türk şirketi ADASTEC ile işbirliği yapan Karsan, prototip seviyesindeki ilk Otonom Atak Electric aracını Ağustos ayında tamamlamayı planlıyor. ADASTEC tarafından geliştirilmiş olan Seviye-4 Otonom yazılımlarının Atak Electric elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegrasyonu gerçekleştirilerek, otonom sürüş özellikleri kazandırılacak olan Atak Electric'in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları ise yıl sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: Carmedya.com

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