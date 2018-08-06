Karsan'ın Elektrikli Minibüsü ABD ve Avrupa'ya İhraç Edilecek

Karsan'ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Münih'teki Maisach pistinde BMW mühendisleri tarafından test edildi. Karsan Jest Electric, yapılan kapsamlı testler sonucunda BMW tarafından tam not aldı.

Karsan Jest Electric'in kalbinde yer alan 'BMW i' teknolojisiyle küresel anlamda rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, iş birliğini ileriye taşımak istediklerini belirtti. Arpacıoğlu, "Jest Electric'i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz" diye konuştu.

Karsan Jest Electric'in Eylül'de Hannover Fuarı'nda sergilendikten hemen sonra seri üretime geçeceğinin müjdesini veren Arpacıoğlu, "Aracımız seri üretime geçmeden sipariş almaya başladı. Portekiz'den 2 adet, Slovakya'dan 1 adet Jest Electric siparişi aldık" dedi.

Jest Electric'de görev yapan BMW üretimi elektrikli motor, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kilowatsaatlik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km'ye kadar menzil sunuyor. Araç geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1.2 saatte şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.