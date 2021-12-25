Karsan'ın Avrupa'daki elektrikli araç sayısı 250'yi aştı

Karsan, yenilikçi ve teknolojik elektrikli ürün yelpazesiyle Avrupa'da tüm hızıyla yaygınlaşıyor.

Birçok elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan'ın Avrupa'daki toplam elektrikli araç sayısı ise 250'yi geçti. Karsan son olarak Almanya'nın Weilheim şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini de kazanmasının ardından kente araçlarını teslim etti. Karsan'ın 5 adet e-ATAK otobüsü, Weilheim Belediyesi'nin "2022 Şehir Otobüsü Konsepti" çalışmaları doğrultusunda, dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında belediyenin kullanımına sunuldu. Karsan bu teslimatla birlikte, Almanya'nın farklı eyaletlerinde toplu taşımada kullanılan, Alman kalite standardına sahip 20'ye yakın elektrikli aracıyla ülkedeki pazar payını daha da güçlendirdi.

e-ATAK 300 km menzil sunuyor

Dinamik tasarım çizgisine sahip ön ve arka yüzüyle Karsan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK'ta görev yapan elektrikli

motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan e-ATAK'ta, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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