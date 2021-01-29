Karsan'ın 10 adet elektrikli minibüsü Romanya'da hizmete başladı

Geçen yıl Romanya'nın Suceava kenti için düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, bu kapsamda 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti, araçlar hizmete başladı.

Geçen yıl Romanya'nın Suceava kenti için düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, bu kapsamda 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti, araçlar hizmete başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma sistemlerine yönelik inovatif araçlarıyla her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, elektrikli ürün gamıyla Avrupa kentlerinin ulaşımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Romanya'nın Suceava kenti için düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, bu kapsamda 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti.

Karsan, hizmet vermeye başlayan araçlara ek olarak, ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de sipariş aldı. Bu araçlar da 2021'in ilk çeyreğinde kent belediyesine teslim edilecek.

Karsan'ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric'lerin Romanya Suceava Belediyesi'nde kullanımına başlanacak.

Romanya'nın farklı şehirlerinde yollarda olan ve Suceava'da halihazırda 5 adet Jest Electric aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu