Karsan'dan Portekiz'e yeni Jest Electric ihracatı
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Karsan'dan Portekiz'e yeni Jest Electric ihracatı

Karsan, son olarak Portekiz’in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesinin de kazananı oldu.

Karsan'dan Portekiz'e yeni Jest Electric ihracatı
26.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:07

Karsan, son olarak Portekiz'in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesinin de kazananı oldu.

Bu kapsamda Coimbra caddelerinde toplam 9 adet Jest Electric hizmet verecek. Temmuz ayında toplu ulaşım operatörü SMTUC'a teslim edilmesi planlanan araçların ardından kentte çalışan toplam Jest Electric sayısı da 11'e yükselmiş olacak. Bu teslimatın ardından Portekiz ise toplamda 20 adetle Avrupa'daki en büyük Jest Electric filosuna sahip ülke konumuna gelmiş olacak.

Jest Electric, 6 metrelik alçak tabanıyla da yolcu dostu kimliğini ön plana çıkarıyor. Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunan Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemine sahip.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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