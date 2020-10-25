Karsan'dan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 73 adet "Menarinibus Citymood"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karsan'dan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 73 adet "Menarinibus Citymood"

25.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:53
Karsan'dan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 73 adet

Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan marka oldu.

Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan marka oldu.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında Karsan, CNG'li (doğal gaz) 63 adet 12 metre ve 10 adet 18 metre uzunluğunda körüklü Menarinibus Citymood'u Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek.

Garanti, bakım, onarım ve tüm temizlik işlemlerinin de 2 yıl boyunca Karsan tarafından üstlenildiği ihalede, toplam 73 adet Menarinibus Citymoodun 2021 yılı içerisinde Mersin halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin imzaları attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, şunları kaydetti:

"12 ve 18 metrelik Menarinibus Citymood otobüslerimizle tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin güzel kentlerinden Mersin'de ihale kazanmış olmaktan mutluyuz. 73 adet araç için temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte tam operasyon hizmetini bu kez Mersin'de sunacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Pandemi döneminin değiştirdiği koşullara rağmen pazarlardaki deneyimimiz ve sıkı takipçiliğimiz sayesinde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz."

Düşük yakıt tüketimi ve maksimum konfor Menarinibus Citymood'da

Verilen bilgiye göre, düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğal gazlı Menarinibus Citymood; tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün konforuyla kent ulaşımındaki yolculukları keyfe dönüştürürken, diyagnoz özellikli tam dijital ekranı, geniş görüş açısı ve otomatik şanzımanıyla kullanıcısına rahat operasyonlar sunuyor.

Menarinibus Citymood'un çevreci Euro 6 normlarına uygun 7,8 litre silindir hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG motoru, kullanıcılarına 243 kW güç ve maksimum 1.300 Nm tork sunuyor.

36 sabit koltuğu ve toplam 137 kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandıran 18 metre uzunluğundaki körüklü Menarinibus Citymood ise konfor alanını genişleterek maksimum kapasitede hizmet sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Binnur Kaya Işın Karaca
Spor Babel Erol Bulut Arda Turan Serdar Aziz Metin Oktay
Daha Fazla Söz Galatasaray Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karsan'dan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 73 adet "Menarinibus Citymood" - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:12:46. #1.15#
title