Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric
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Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric

10.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:19
Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric

Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa’ya ihracat yapan Karsan, Belçika’ya ilk Atak Electric otobüslerini teslim etti.

Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa'ya ihracat yapan Karsan, Belçika'ya ilk Atak Electric otobüslerini teslim etti.

2 adet Atak Electric otobüs, Belçika'nın Ghent şehrinde bulunan ve kente özel taşımacılık çözümleri sunan Keolis şirketine teslim edildi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleşen teslimat ile Keolis şirketi, toplu taşıma hizmetini 63 bin metrekarelik bir alanda ofis kompleksi bulunan Zuiderpoort ofis kompleksi çalışanları için vermeye başladı. Karsan'ın Fransa bayisi HCI tarafından gerçekleşen bu teslimat; Atak Electric'in ilk kez Belçika'da kullanıma başlaması açısından önem taşıyor.

Zuiderpoort, daha önce dizel otobüslerle aldığı hizmeti Karsan Atak Electric ile değiştirerek, ulaşımda da ekolojik ayak izini azaltmak adına önemli bir adım atmış oldu. Zuiderpoort çalışanlarının Ghent – Saint Pierre garı ulaşımı için kullanılan 8 metrelik Atak Electric otobüsler; sıfır emisyonla gürültüsüz çalışması, 52 koltuk kapasitesi ve UFR platformuyla çevreyi korurken, şirketin hareket kısıtlılığına sahip çalışanlarının ulaşımına da kolaylık sağlıyor.

Hafta içi yoğun saatlerde 15 dakikada bir ve normal saatlerde 30 dakikada bir hizmet verecek olan Atak Electric, daha az trafiğin yanında sıfır emisyon, daha az gürültü kirliliği ve çevreye pozitif etki anlamlarında da tercih sebebi oldu.

Karsan Atak Electric'in elektrikli motoru, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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