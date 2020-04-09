Karsan'da üst düzey atamalar! Kuruluşunun 54.

Kuruluşunun 54. yılını kutlayan Karsan, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Karsan'da 2019'dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

20 yıl önce Karsan'da üretim mühendisi olarak göreve başlayan Alper Bulucu, Karsan çatısı altında ürün müdürlüğünden fabrika müdürlüğüne, iş geliştirmeden üretim direktörlüğüne kadar pek çok kademede görev aldı. Şubat 2019'dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak çalışan Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Daha önce 23 yıl boyunca Tofaş ve Fiat Chrysler Automobiles'de üretim, kalite, Ar-Ge ve satış birimlerinde çalışan Kubilay Dinçer ise 2017 yılından bu yana Karsan çatısı altında görev alıyor. Karsan'da ilk olarak Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Dinçer, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.