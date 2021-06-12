Karsan, Almanya Weilheim'deki elektrikli otobüs ihalesinin de kazananı oldu

Bursa'da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, Almanya'nın Weilheim kentinde gerçekleşen elektrikli otobüs ihalesini kazandı.

Bursa'da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, Almanya'nın Weilheim kentinde gerçekleşen elektrikli otobüs ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kentin toplu taşımasının daha modern, daha çevreci ve kullanıcı dostu araçlarla yapılması amacıyla düzenlenen ihaleye en uygun teklifi veren Karsan, anlaşma sözleşmesini Almanya'daki bayisi Quantron AG aracılığıyla imzaladı.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Avrupa'daki elektrikli araç filosunu büyütmeye devam ediyor.

Avrupa'nın 30 şehrinde, 200'e yakın elektrikli aracıyla hizmet veren Karsan, son olarak Almanya'nın Weilheim kentinde, daha çevreci ve sürdürülebilir bir toplu taşıma için geçen aylarda açılan elektrikli otobüs ihalesinin de kazananı oldu.

Kentte kullanılacak elektrikli araçlar için, otobüs başına günlük en az 250 kilometrelik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında talep edilen ihale standartlarını da karşıladı.

Weilheim Belediyesi'nin "2022 Şehir Otobüsü Konsepti" çalışmaları doğrultusunda, kentin dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında gerçekleşen ihalenin ardından Karsan, 5 adet yüzde yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak Electric'te görev yapan elektrikli motor, 2.400 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz