Karsan Almanya'nın Weilheim kentine 5 adet e-ATAK otobüsünü teslim etti

Avrupa'da gücünü artırmayı sürdüren Karsan, son olarak dizel ulaşım araçlarını elektrikli araçlarla yenilemeyi hedefleyen Almanya'nın Weilheim kentine 5 adet e-ATAK otobüs teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla çağın ihtiyaçlarına uygun toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, yenilikçi ve teknolojik elektrikli ürün yelpazesiyle Avrupa'da tüm hızıyla yaygınlaşıyor.

Çevreci kimliğe, konfora, yüksek performansa ve ideal boyutlara sahip Karsan'ın elektrikli araçları, etkin bayi ve servis yapılanmasıyla birlikte en ulaşılabilir şekilde Avrupa şehirlerine sunuluyor. Birçok elektrikli araç ihalesini başarıyla kazanan Karsan'ın Avrupa'daki toplam elektrikli araç sayısı ise 250'yi geçti.

Karsan son olarak Almanya'nın Weilheim şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini de kazanmasının ardından kente araçlarını teslim etti. Karsan'ın 5 adet e-ATAK otobüsü, Weilheim Belediyesi'nin "2022 Şehir Otobüsü Konsepti" çalışmaları doğrultusunda, dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında belediyenin kullanımına sunuldu.

Karsan bu teslimatla birlikte, Almanya'nın farklı eyaletlerinde toplu taşımada kullanılan, Alman kalite standardına sahip 20'ye yakın elektrikli aracıyla ülkedeki pazar payını daha da güçlendirdi.

e-ATAK 300 kilometre menzil sunuyor

Dinamik tasarım çizgisine sahip ön ve arka yüzüyle Karsan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkati çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK'ta görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor.

BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 kilometre menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan e-ATAK'ta, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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