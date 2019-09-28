Kars yöresel peynirler kars'ta buluştu

28.09.2019 10:49

Yöresel peynirler Kars'ta buluştu

TÜRKİYE'nin dört bir yanından katılımın olduğu 'Yöresel Peynirler Kars Buluşması' renkli görüntülere sahne oldu. Davullu- zurnalı, halaylı festivale katılanlar hem ülkenin peynirlerinden tattılar hem de satın alma imkanı buldular.

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odasınca ortaklaşa düzenlenen 'Yöresel Peynirler Kars Buluşması' renkli görüntüler eşliğinde başladı. Ülkemizde yöresel peynir üretimi yapan, ürettiği peyniri başka yöredekilere tattırma imkanı bulamayan üreticileri bir araya getirerek, tanıtma imkanı sağlanması, yöresel peynir konusunda farkındalık yaratılması yapılan etkinlik ilgi çekti. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, bu tür festivallerin ülke genelindeki tüm peynir çeşitlerinin tanıtılmasına ve markalaşmasına katkı sunacağını söyledi.

Vali Türker Öksüz tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile Kars'ın turizm değerlerini vurguladı. Kars'ın bir milyon büyükbaş-küçükbaş ile birlikte kaz ve arılı kovan varlığıyla ülkede önemli bir yer edindiğini belirten Vali Öksüz, Kars'ta 550 bin ton süt üretimi yapılıyor. Bunun 200 bin tonu peynir yapımında kullanılıyor. Yıllık 12 bin ton üretimi yapılan ve 2016 yılında coğrafi işaret alan Kars kaşar peyniri Kars ve ülkemiz için bir marka oldu. Yöresel üreticilerinin en büyük sorunu mevcut değerlerini ekonomik açıdan katma değere dönüştürememiş olması. Coğrafi işaretleme, kurumsallaşma ve markalaşma konusunda tüm üreticilerin yanındayız. Valilik tarafından yöresel peynir üretiminin tarihçesi, üretim şekilleri ile değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, aynı zamanda Kars'ı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere bu değerleri tanıtmak amacıyla önümüzdeki yıl İnteraktif Peynir Müzesi'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi, aşıklar dinletisinin ardından yöresel peynir stantları gezildi. Vatandaşlar bu tür festivallerin yapılmasıyla ülkemizin tüm peynirlerini görme ve tatma imkanı bulduklarını söylerken, peynir üreticileri de hem Kars'ın yöresel peynirlerini tanıtma hem de süt ürünlerinin ülke genelinde kaynaşmasına katkı sunduğunu belirttiler.

Kaynak: DHA