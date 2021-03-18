Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli

18.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:24
Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli

AĞRI'da fırtına etkili olurken, ulaşıma kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda çok sayıda sürücü, araçlarıyla mahsur kaldı.

AĞRI'da fırtına etkili olurken, ulaşıma kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda çok sayıda sürücü, araçlarıyla mahsur kaldı. 

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına, kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Hızı zaman zaman saatte 60 ile 80 kilometre arasında değişen şiddetli rüzgar, Ağrı'da kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ağrı- Kağızman- Kars kara yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, Cumaçay köyü bölgesindeki sürücüleri kurtardı. Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.


Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli
Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:34:01. #1.15#
title