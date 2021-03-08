Kars yeniden kara teslim oldu
08.03.2021 07:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:00
Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.
Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipiden yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları da ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaşırken, belediye temizlik işçileri ise kaldırımların karını kürüdü.
Öte yandan beyaza bürünen Kars'ta tarihi yerlerde beyaz ile bütünleşince ortaya görsel şölen çıktı. Kentte kar yağışının etkili olacağı öğrenildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı