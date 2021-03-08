Kars yeniden kara teslim oldu
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Kars yeniden kara teslim oldu

08.03.2021 07:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:00
Kars yeniden kara teslim oldu

Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.

Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipiden yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları da ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaşırken, belediye temizlik işçileri ise kaldırımların karını kürüdü.

Öte yandan beyaza bürünen Kars'ta tarihi yerlerde beyaz ile bütünleşince ortaya görsel şölen çıktı. Kentte kar yağışının etkili olacağı öğrenildi. - KARS

Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu
Kars yeniden kara teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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