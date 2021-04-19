KARS, YENİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA DAHA KAVUŞUYOR

KARS Valiliği tarafından yapımı süren Bedesten çalışmaları sırasında bölgede bir başka tarihi yapı gün yüzüne çıktı.

KARS Valiliği tarafından yapımı süren Bedesten çalışmaları sırasında bölgede bir başka tarihi yapı gün yüzüne çıktı.

Kaleiçi bölgesinde yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılması için inşa edilen Bedesten'in çalışmaları sırasında başka bir tarihi yapıya ulaşıldı. Görevliler, yapının toprak altında kalan kısmına ulaşamaya çalışırken, tarihi yerin turizmine kazandırılması için yeni çalışmalar başlatıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmalar sırasında rastlanan taş yapıda incelemede bulundu. İncelemenin ardından tarihi yapı hakkında açıklamada bulunan Vali Öksüz, "Bedesten çalışmaları esnasında burada yıkık taş bir yapı da gün yüzüne çıktı. Buranın tarihi tam olarak bilinmiyor ancak bu taş yapıda çalışmalarımız ilerledikçe gördük ki toprağın altında tarihsel değeri olan, daha önce kullanılmış yapılar var. Biz orayı gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Turizmin hizmetine sunacağız ve şehrimiz bir kültür değeri daha kazanmış olacak. Kültür varlıkları anlamında çok zenginiz. Her yerinden tarihin çıktığı çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu hepimiz için önemli bir şans, bizim 750 civarında tescillenmiş kültürel varlığımız var. Bununla birlikte inşallah bir tane daha olmuş olacak" diye konuştu.

EVLİYA CAMİ VE ÇEVRESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK

Vali Öksüz, Evliya Cami ve çevresinin araç trafiğine kapanacağını sözlerine ekleyerek, "Bütün bunlarla birlikte Kars Kalesi'nin de içini ve surlarda restorasyon çalışması yapmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız da tamamlandığı zaman diğer çalışmalarımızla birlikte iyileştirmeler yapacağız. Evliya Cami ve çevresinde de bazı çevre düzenleme çalışmalarımız olacak. Bu bölgeyi yaya trafiğine açıp araç trafiğine kapatarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehit Hulusi Aytekin Caddesinde sokak iyileştirmesi yaptık. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte tarihi bir mekan, cazibe merkezi ve Karslılara burada dinlenip vakit geçirebilecekleri bir alanı oluşturmuş olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı