KARS YAVRU SIĞIRCIKLAR UÇUNCAYA KADAR ARACINI ÇALIŞTIRMAYACAK

Kars Organize Sanayi Bölgesinde bir hazır beton firmasına ait beton mikserinin motor kısmında yuva yapan sığırcık, 5 sığırcık yavruladı. Aracının içerisinde yumurtalarından yeni çıkmış sığırcık yavrularını gören Zafer Salduz, beton mikserini çalıştırmaktan vazgeçti. Salduz, yavrular uçana kadar aracın park halinde bekleyeceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Öner Sal Beton İşletmesi'nde yaklaşık bir aydan beri park halindeki beton mikserinin motor kısmına giren sığırcık yuva yaptı. Yumurtalardan 5 yavrusu çıkan sığırcık kuşu ailesi, aracın içine yerleşti. Beton işini yapmak üzere aracını çalıştırmaya gelen sürücü Zafer Salduz, aracın motor bölümünden gelen kuş seslerini duyunca kaputu açtı. İçeride yumurtalarından yeni çıkmış yavruları gören Salduz, aracını çalıştırmaktan vazgeçti. Sığırcık ve yavruları, sanayi esnafının ilgi odağı haline geldi. Sürücü Zafer Salduz, İşe başlamak için aracımın başına geldiğimde sığırcık yavrularını fark ettim. Yavrulara kıyamadım. Motoru çalıştırsaydım hepsi ölürdü. Annesinin çırpınışları ve mücadeleleri içimi burktu. Bunun üzerine aracın yerini bile değiştirmemeye karar verdim. Eğer yerini değiştirsem anne yuvayı bir daha bulamazdı. Hatta yuvayı başka bir yere taşımayı düşündük ama yine de yapamadım. Onlar uçuncaya kadar aracı çalıştırmayacağım dedi.

Tamirci Hüseyin Akbulut da yavru sığırcıkların büyüyüp yuvadan uçarak ayrılıncaya kadar sahip çıkacaklarını belirterek, 5 yavru kuşa 'Beş kardeşler' adını verdiklerini söyledi. Anne kuşun sürekli yuvaya yiyecek taşıdığını belirten Öner Sal Beton İşletmesi'nin sahibi Reşit Salduz, kuşlar uçup yuvayı terk edinceye kadar da aracı çalıştırmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA