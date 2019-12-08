Kars VHO 'Buzağı Tendon Problemleri' eğitimi verildi

08.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:17

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Özaydın tarafından "Yenidoğan Buzağılarda Tendon Problemleri ve Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu" düzenlendi.



Bölgede hayvan sağlığı hizmeti veren Klinisyen Veteriner Hekimler ve Veteriner Fakültesi öğrencisi meslektaş adaylarına yönelik kursun teorik ve pratik eğitimi Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirildi.



Düzenlenen eğitim ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Bölgemizde ilk defa düzenlendiğimiz "Yenidoğan Buzağılarda Tendon Problemleri ve Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu" Ülkemiz ve Bölgemiz ekonomisinin temeli olan Sığır Yetiştiriciliğinde en sık karşılaşılan çok önemli bir sorun olan Yenidoğan Buzağılarda Tendon sorunlarının cerrahi yöntemlerle çözümü konusunda Veteriner Hekim Meslektaşlarımızın operatif tecrübelerinin arttırılması ve veteriner cerrahi konusunda daha yetkin olabilmesi, meslek hayatlarında karşılaşacakları bu tarz konularda hekimlik becerilerini gösterme konusunda çekingen kalmamaları için Ülkemizde Veteriner Cerrahi alanında Duayen Hocamız Prof. Dr. İsa Özaydın birlikte bu hizmetiçi eğitimi planladık ve bugün başarıyla bitirdik" dedi.



Ödül, "Hem 6343 sayılı kanunla kurulmuş olan Türk Veteriner Hekimler Birliğine Bağlı Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Bölgemizde hizmet veren Veteriner Hekim üyelerimizin sesi olmaya ve Ülkemiz genelinde onları temsil etmeye hem de bölge hayvancılığında tespit ettiğimiz bu gibi hayati önem arz eden sorunlara veteriner hekim gözüyle çözümler bulabilmek adına buna benzer hizmetiçi eğitimleri koordine etmeye devam edeceğiz" diye konştu.



Yapılan eğitimin ardından Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Özaydın tarafından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. - KARS

Kaynak: İHA