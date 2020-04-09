Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu - Haberler
Kars, Güncel

Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu

Kars'ta, Vefa Sosyal Destek Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 3 bin 141 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:24
Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu

Kars'ta, Vefa Sosyal Destek Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 3 bin 141 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, 112, 155 ve 156 hatlarına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çaba gösterdiği belirtildi.

Uygulamanın başladığı günden beri dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü taleplerinin karşılanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Valiliğimize iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler gibi taleplerden 3 bin 141'i karşılanmıştır." bilgisi verildi ve "Evde kalın, sağlıklı kalın." mesajı paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca hayırseverlerin de desteğiyle 1526 aileye de gıda yardımı yapıldığı aktarıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığı da Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile vatandaşlara hizmeti aralıksız sürdürüyor.

İlçede Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçe merkezi ve köylerde yaşayan yardıma muhtaç, maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 2 bin 650 kişiye nakdi yardım desteğinde bulunuldu.

İlçe merkezinde polis, köylerde ise bin liralık nakdi yardımın vatandaşlara jandarma eşliğinde evlerinde teslim edildiği, ayrıca gıda desteğinin de devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guido Senia Esra Balamir Levent Dörter
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 14:12:37. #1.14#
title