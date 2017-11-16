Kars ve Şanlıurfa'daki Pkk/kck Operasyonu

Kars ve Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.



Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylemlerine katıldığı tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirtilen 7 öğrenciden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer iki sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kars ve Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla örgütün gençlik yapılanması içerisinde eylemlere katıldığı belirlenen şahıslara yönelik 9 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı.