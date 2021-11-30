Kars ve İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede - Haberler
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Kars ve İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars ve İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kars ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan HDP'li eski Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ile DBP'li eski Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül'ün de aralarında yer aldığı 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Kars ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan HDP'li eski Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ile DBP'li eski Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül'ün de aralarında yer aldığı 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde Kars ve İstanbul'da gözaltına alınan Gezici ve Bingül'ün yanı sıra HDP'nin Kars il yönetimindeki Osman A. ile Onur M'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kars Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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