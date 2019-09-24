Kars ve ığdır'dan terör mağduru annelere destek

24.09.2019 15:34

Kars ve Iğdır'dan terör mağduru annelere destek

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen annelerin HDP il binası önündeki eylemine Kars ve Iğdır'dan destek geldi.

Kars GAMP Konağı yanındaki park alanında bir araya gelen STK ve bazı siyasi partiler ile vakıflar, eylemleri 22'nci gününe giren annelere destek verdi teröre lanet yağdırdı. Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından ortak basın açıklaması okundu. Zihniyetiyle birçok genci, zulmüyle birçok canı alan terör örgütlerinin yerinin daima çukur olduğunu ifade eden İlahiyat 3'üncü sınıf öğrencisi ve TÜGVA Üniversite Kordinatörü Mustafa Kaya, Terörü, uzantılarını, yıkıcı ve hasar verici tüm var oluşları eylemlerimiz ve çalışmalarımız ile yok etmeye çalışıyoruz. Bize maddi manevi birçok hasar verse de yıkamayacağını bildiğimiz teröre tahammülümüz de, hayatımızda ve geleceğimizde yer yok. ve yaşı, yaşantısı, derdi, dermanı ne kadar farklı olursa olsun terörü hiçbir zaman içselleştirmeyen bir ülkenin, bir vatanın evladı olarak terörle maddi manevi mücadele etmekten onur duyuyor terör zihniyetindeki ve eylemindeki tüm örgütleri lanetliyoruz. Bizler 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam alemini köleleştirmeye yöneliktir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin, her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz dedi.

KADEM BAŞKANI ANNELERİNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUZ

Iğdır'da isi sivil toplum kuruluşları Zübeyde Hanım Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan KADEM Başkanı Hayrunnisa Bakkıran, Iğdırlı STK'lar olarak buradan hep birlikte sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz.Bugün analarımızın feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak, safları daha da sıklaştırmak ve kardeşlikle var olmak için Ülkemizin en doğusunda Serhat Şehrimiz Iğdır'da meydanlardayız dedi.

Teröre ve ihanete karşı ayakta olduklarını ifade eden Bakkıran, açıklamada şunları kaydetti

Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu; PYDPKK, DAEŞ ve FETÖ'yü lanetleyip, birlikteliğimizi bütün dünyaya göstermek ve Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur Annelerimize tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız.Terörizmin ve teröristin hedefi; insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesini yıkmak, yok etmektir.Oysa Yüce Rabbimiz iman edenleri 'Kardeşö kılmıştır. İşte bizler, bu bilinç ve iman ile, hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyoruz. Vatanın bütünlüğü hepimizin koruması altındadır. Kırımızı-beyaz renklerden oluşan Ay Yıldızlı Bayrak, hepimizin ortak değeri ve bağımsızlık sembolüdür. Bir olduk, birlik olduk, birlikte millet olduk! Devletimizin ismi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni birlikte kurduk. Milletimizin her bir ferdinin ölümden korkmadığını, şehitlerin ölmediğini, Milletimizi tanıyan herkes bilir ve bilmelidir.

Kaynak: DHA