PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

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Kars ve Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars ve Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Digor ilçesi ile Iğdır'da "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 12 Şubat'ta gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı, HDP il yönetimindeki Zeki Şur, HDP Digor ilçe yönetiminde bulunan 2 kişi ile Iğdır HDP il yöneticilerinden 1 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan