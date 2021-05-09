Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu
Fırtınadan dolayı devrilen tabelalar Çatısı uçan evden görüntüler - Iğdır Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ağaç zarar gördü, iş yerlerinin tabelaları uçtu.
Fırtınadan dolayı devrilen tabelalar
Çatısı uçan evden görüntüler - Iğdır
Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ağaç zarar gördü, iş yerlerinin tabelaları uçtu.
Fırtına, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtınanın yol açtığı toz görüş açısını düşürdü ve yoldaki sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
Çalpala köyünde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu. Kara yoluna savrulan çatının parçaları çevreden geçenlerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız