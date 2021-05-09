Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu
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Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Fırtınadan dolayı devrilen tabelalar Çatısı uçan evden görüntüler - Iğdır Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ağaç zarar gördü, iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Fırtınadan dolayı devrilen tabelalar

Çatısı uçan evden görüntüler - Iğdır

Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ağaç zarar gördü, iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Fırtına, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtınanın yol açtığı toz görüş açısını düşürdü ve yoldaki sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Çalpala köyünde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu. Kara yoluna savrulan çatının parçaları çevreden geçenlerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu
Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu
Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu
Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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