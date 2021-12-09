Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ile Erzincan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars ile Erzincan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede gece başlayıp özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezine bağlı 7, ilçelerden Digor'da 11, Arpaçay'da 8, Akyaka, Sarıkamış, Selim ve Susuz'da 3'er köy yolunun kapanmasına neden oldu.

Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idareleri ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars ve Erzincan'da kar nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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