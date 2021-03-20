Kars ve Ardahan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Ardahan'da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri de yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

Kars

Kars'ta da gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde ise kar ve tipi etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh