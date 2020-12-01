"Zorunlu kış lastiği denetimi" yapıldı
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"Zorunlu kış lastiği denetimi" yapıldı

01.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:11

Kars ile Ardahan'da yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kars ile Ardahan'da yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama doğrultusunda jandarma ve polis ekipleri denetim yaptı.

Kars'ta bölge trafik, otogar kavşağı ile Paşaçayır yolunda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin kış lastiği takıp takmadığını denetledi. Uygulamada durdurulan araç lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

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'Zorunlu kış lastiği denetimi' yapıldı
'Zorunlu kış lastiği denetimi' yapıldı
'Zorunlu kış lastiği denetimi' yapıldı
'Zorunlu kış lastiği denetimi' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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