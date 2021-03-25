Kars ve Ardahan'da tipi ulaşımı aksattı
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Kars ve Ardahan'da tipi ulaşımı aksattı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars ve Ardahan'da tipi ulaşımı aksattı

Kars ve Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars ve Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü. Yüksek kesimlerde ise tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Sarıkamış kara yolunun Asboğa köyü mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları için uyardı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Çıldır ilçesi ve Kısır dağı bölgesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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