Kars ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında

23.10.2019 10:06

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli'de ise 10 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 22, Iğdır'da 19, Ağrı'da 18, Kars'ta 17 Ardahan ve Erzurum'da 16 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA