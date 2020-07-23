Kars ve Ardahan'da sağanak etkili oldu Kars ve Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kars ve Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Her iki kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerleri ve çatı altlarına sığındı.

Bazı sürücüler su birikintisi nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Araçların ilerlemesinde aksamalara da neden olan sağanak her iki kentte etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA