Kars ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Bölge illerinden Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum'da 14, Ağrı'da 16, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 27 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA