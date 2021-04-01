Kars ve Ardahan'da nisanda kar etkili oldu
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Kars ve Ardahan'da nisanda kar etkili oldu

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Kars ve Ardahan'da nisanda kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış'ta nisan ayının ilk günü etkili olan kar sebebiyle ağaçlar, bitkiler, binalar ile araçların üzeri karla kaplandı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, araçlarının camına "1 Nisan 2021" yazdı.

İlçe sakinlerinden Bünyamin Cengiz, nisanın ilk günü karın kendilerine sürpriz yaptığını belirterek, "Kar yağışı ile her taraf beyaza büründü. İnşallah Cıbıltepe'de kayak sezonu uzayacak." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkisini gösterdi.

İl merkezindeki vatandaşlar aniden bastıran yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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