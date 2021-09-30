Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Güncel
Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış bekleniyor

Kars ve Ardahan'da akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, söz konusu illerin çevrelerinde saat 19.30'a kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var

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