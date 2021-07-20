Kars ve Ardahan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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Kars ve Ardahan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Kars ve Ardahan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ve Ardahan'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Kars ve Ardahan'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için başta tarihi Kars Kalesi eteklerinde bulunan Evliya Camisi olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı, ardından da bayramlaştı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bayram nedeniyle Kovid-19'un unutulmaması gerektiğini ve ona göre kurallara uyarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kars'ta aldıkları tedbirlerle vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Öksüz, "Kurban Bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün bayramlar birlik beraberlik, hoşgörü, sevgi, açısından önemli günlerdir. İnşallah bugün, bütün bayramlar gibi sevgi hoşgörü birlik beraberlik vesile olur. Bir hatırlatmada yapmak istiyorum, henüz salgın hastalıktan çıkmış değiliz. Karslı vatandaşlarımızdan şunu rica diyorum. Tabi ki bayram ziyareti yapacaklar fakat kısa şekilde yaparlarsa ve maske ve mesafe kurallarına uyarlarsa bayramı daha huzurlu daha mutlu geçirirler." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da Kurban Bayramı nedeniyle Serhat Ulu Cami'sine gelenler, bayram namazını sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı.

Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı.

Vali Öner, cami çıkışında bazı vatandaşlarla bir süre sohbet etti, bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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