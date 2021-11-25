Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini arttırdığı noktalarda buzlanmaya neden oldu.

Sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekti.

Hanak-Damal kara yolunda bir tır buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tır, çekicinin yardımıyla kaydığı yerden çıkarıldı.

Kars

Kars-Ardahan, Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yollarında kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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