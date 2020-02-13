Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

13.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:14

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ile yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kars'ta öğleden sonra başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Arpaçay-Çıldır kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Aktaş Sınır Kapısına giden bazı tır sürücüleri tipi nedeniyle ilerleyemediği için yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Sürücülerden Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Sürücüler kesinlikle zincirsiz yola çıkmasın. Yollar buzlu, kimse bu yollarda ben tecrübeliyim demesin. Çünkü karşıdaki acemi olabilir onun için herkes hız yapmadan dikkatli gitsin." tavsiyesinde bulundu.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Tipinin özellikle yoğunlaştığı Ardahan-Şavşat, Posof-Damal ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Söz konusu yol ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, mevcut yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istendi.

Kaynak: AA