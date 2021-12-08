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Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta akşam saatlerinde aninde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışına sevinen bazı turistler, kentin tarihi yapıları önünde fotoğraf çektirdi.

Alican Bedioğlu, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini ifade ederek "Artık kış geldi, soğuklar başladı, kar yağıyor. Karla birlikte her taraf beyaza büründü. Kışın buralar daha güzel oluyor." dedi.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da ise belli aralıklarla yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise yer yer tipiye dönüşüyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu

Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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