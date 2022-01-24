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Kars ve Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kars ve Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidi, geçici olarak tır trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Iğdır kara yolunda da etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgeye çekerek bir süre bekledi.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Ardahan, Kars, kar, Güncel, Haber

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