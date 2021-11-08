Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Erzincan ve Iğdır'da 3, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Kars ve Ardahan'da ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 21, Erzincan'da 18, Iğdır ve Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, bölgede sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.???????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

 Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title