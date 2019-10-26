26.10.2019 10:38

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan'da sıfırın altında 2, Kars'ta sıfırın altında 4, Ağrı 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 5, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Iğdır'da 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 17, Kars ve Ardahan'da 16, Erzurum'da 15 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA