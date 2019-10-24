Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü

24.10.2019 09:36

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta sıfırın altında 3, Ardahan'da sıfırın altında 1, Ağrı ve Erzurum'da 1, Erzincan ile Iğdır'da 6, Tunceli'de 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 23, Erzincan'da 21, Iğdır ve Ağrı'da 18, Kars ve Ardahan'da 15, Erzurum'da 14 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA