Kars ve Ardahan'da çelenk sunma törenleri kar yağışı altında yapıldı
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23 Nisan, Ardahan, Kars, Güncel, Haber

Kars ve Ardahan'da çelenk sunma törenleri kar yağışı altında yapıldı

Ardahan ve Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri kar yağışı altında yapıldı.

23.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:40
Kars ve Ardahan'da çelenk sunma törenleri kar yağışı altında yapıldı

Ardahan ve Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri kar yağışı altında yapıldı.

Ardahan'da Valilik bahçesindeki Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kar yağışı altında gerçekleşen programa İl Mill Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Müdür Yardımcısı Akın Koç, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da kar yağışına şaşırdıklarını belirterek, "Kar rahmettir, berekettir. Bu rahmet ve bereketin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Bu vesileyle çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum." dedi.

Bulut, gün içinde etkinlikler kapsamında bazı aileleri ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Kars

Kars'ta İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve beraberindekiler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Kar yağışı altında gerçekleşen program sonrası Acay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Her ne kadar Kovid-19 salgını nedeniyle çocuklarla okullarda, sınıflarda, meydanlarda el ele tutuşup kutlayamasak da emin olun ki çocuklarımız şu an evlerinde uzaktan da olsa öğretmenleri ve idarecileriyle evlerini adeta sınıfa ve salona dönüştürmüşler." dedi.

Kaynak: AA

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