Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor

13.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:37

Ağrı ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Ağrı ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göletler buz tuttu.

Kentteki Murat Nehri'nin, suyun rengini alan buzla kaplı görüntüsü güzel manzara oluşturdu.

Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, sürücüler hızlarını düşürüp araç farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

Kars

Kars'ta da soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı çeşmelerin donduğu kentte, yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı'nda güzel görüntüler oluştu.

Yaban ördekleri çayın buz tutmayan bölümlerinde yiyecek aradı.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor
Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor
Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor
Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Demet Şener Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Mesut Özil Samet Aybaba Emre Taşdemir
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava ve sis yaşamı zorlaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:37:10. #1.14#
title