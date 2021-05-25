Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı Kars'ta PKK/KCK Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı

KARS - Kars'ta PKK/KCK Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

KARS İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

TEM ekiplerince Kars merkez ve Digor ilçesi ile Adana ilinde tespit edilen ikametgahlara sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyonda, Ö.E.D., F.L., T.Y., A.G., M. T. B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kars Merkez, Digor ilçesi ve Adana ilinde tespit edilen ikametlerinde yapılan aramada cep telefonu, laptop, Sim kartlar, Hafıza kartı, flash bellek gibi Dijital materyallere el konularak muhafaza altına alındı.

Ayrıca şüphelilerin ikametgahlarında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda fişek, Örgütsel döküman, kitap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaldırımda bulunan 'Maviş' bebeği böyle terk etmişler
Kaldırımda bulunan "Maviş" bebeği böyle terk etmişler
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Volkan Bozkır Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 11:29:17. #1.11#

title