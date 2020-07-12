Kars Valisi Türker Öksüz selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu Kars Valisi Türker Öksüz, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu. Vali Öksüz, devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirterek "Bu zararları ortadan kaldıracağız" dedi.

Kars'ta selden zarar gören Selim ilçesine bağlı Başköy, Gelinalan ve Büyük Oluklu köylerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Özellikle Başköy'de dağdan suyla birlikte kopup gelen kayalar kanalları doldururken, bir vatandaşın evi selden kullanılamaz hale geldi. Eşiyle birlikte çay içen Uğur Yılmaz, son anda kendilerini evden dışarıya attığını söyledi. Yılmaz'ın oturduğu eve dolan kayalar selin şiddetini gözler önüne serdi. Evinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Uğur Yılmaz, "Evde eşimle çay içiyordum. Evimize su girdi. Dışarı çıktık. Çıkmamızla birlikte evin eşyalarını sel aldı götürdü. Buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak odası kanepeleri, sel köyün altına götürdü" dedi.

Kars Vali Türker Öksüz de selden zarar gören Başköy'e gelerek çalışmalar hakkında hem incelemelerde bulundu hem de yetkililerden bilgi aldı. Selin vurduğu Başköy'de yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Öksüz, "Malum biliyorsunuz iki gündür ilimizde yoğun yağışlar dolayısıyla sel etkili oluyor. Selin etkili olduğu köylerimizden birisi de Selim ilçemize bağlı Başköy köyü, tabi Gelinalan, Yeşiltepe, Büyük Oluklu köylerimizde ufak çaplı, Başköy kadar olmazsa da bazı hasarlar var. Ama tabi ki en büyük sevinç kaynağımız herhangi bir can kaybının olmaması, maddi hasarlar var. İçme suyu şebekemiz burada zarar görmüş, bazı evlerde hasar var. Vatandaşlarımızın eşyalarında zarar var. Hayvan barınaklarında maddi hasarlar söz konusu, biz devletimizin imkanlarını burada sonuna kadar kullanarak, bu zararları ortadan kaldıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, biz vatandaşlarımızın yanındayız. Bugünde hasar tespit çalışmalarını yerinde görelim istedik. Bir taraftan AFAD, bir taraftan İl Özel İdaremiz, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ekipleri, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tarım Müdürlüğümüze bağlı ekiplerde yine tarımsal arazilerde hayvan varlığıyla ilişkin hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Hasar tespit çalışmaları sonucunda dört köyümüzde de başta Başköy olmak üzere yapılması gereken her türlü işi yapacağız. Sıkıntıları inşallah gidereceğiz." diye konuştu.

Vali Türker Öksüz, Selim Kaymakam Vekili Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Tekcan, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öksüz, daha sonra köyden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA